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    Kocaeli'de fabrikada döküm sırasında parlama: 3 işçi yaralandı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 18:28
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    Kocaeli'de fabrikada döküm sırasında parlama: 3 işçi yaralandı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 538'inci Sokak’ta bulunan fabrikada, öğle saatlerinde döküm yapıldığı sırada parlama meydana geldi.

    3 İŞÇİNİN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    3 işçinin ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer işçiler müdahale etmeye çalıştı. İhbarla fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İşçiler B.E., İ.Ç. ve A.A., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise fabrikada inceleme başlattı.

    Kocaeli de fabrikada döküm sırasında parlama: 3 işçi yaralandı #1

    Kocaeli de fabrikada döküm sırasında parlama: 3 işçi yaralandı #2

    Kocaeli de fabrikada döküm sırasında parlama: 3 işçi yaralandı #3


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