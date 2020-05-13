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- Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı
Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada kazanın patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 13.05.2020 - 09:11
Kocaelinin Dilovası ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki kazanda patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.