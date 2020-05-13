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    Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

    Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada kazanın patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 13.05.2020 - 09:11
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    Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

    Kocaelinin Dilovası ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki kazanda patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.

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