Kocaeli'de feci kaza: 5 yaralı Kocaeli’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'de Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi’nde, cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 14 BK 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. hakimiyetindeki 41 ANT 385 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yolun kenarına savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.