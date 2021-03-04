Euro
8.9463
-0.45%
Dolar
7.4296
-0.21%
Altın
409.65
-0.22%
Borsa
1.538
0.46%
Bitcoin
369.839
-0.98%
EXEN Coin
16.27
-1.39%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

    FETÖ/PYD operasyonları kapsamında eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, eski askeri okul öğrencisi olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

    Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı #1

    PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDI

    7 şüpheliden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    7 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir