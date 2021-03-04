Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
FETÖ/PYD operasyonları kapsamında eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 04.03.2021 - 17:30
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, eski askeri okul öğrencisi olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDI
7 şüpheliden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
7 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı