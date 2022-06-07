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    Kocaeli'de firari hükümlü bazanın altında yakalandı

    Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
    • 07.06.2022 - 00:37
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    Kocaeli'de firari hükümlü bazanın altında yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.

    Ekipler, bulunduğu ikamete baskın düzenledi.

    Saklandığı bazanın içinde yakalandı

    AA'nın haberine göre, evde yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de firari hükümlü bazanın altında yakalandı #1


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