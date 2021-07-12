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Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, komşusunun bahçesine uçtu

Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, komşusunun bahçesine uçtu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı.