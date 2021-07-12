Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, komşusunun bahçesine uçtu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
- İHA
- 12.07.2021 - 17:21
- Güncelleme : 12.07.2021 - 18:04
Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana gelen olayda, 41 NG 170 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.E., fren yerine gaza bastı.
KOMŞUSUNUN BAHÇESİNE GİRDİ
Aniden hareketlenen otomobil, A.E’nin komşusunun bahçesine girdi. Kaza sebebiyle araçta bulunan 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.
2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenler aracın arka camlarını kırarak içinde bulunan yaralılar M.Y., A.E., G.U. ve Y.U’yu dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, komşusunun bahçesine uçtu VİDEO