Kocaeli'de freni boşalan kamyonet uçurumdan uçtu

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1806/1 Sokak'ta, çalışanların beyaz eşya indirdikleri esnada 41 AGY 666 plakalı Ford transit marka Arçelik kamyonetinin freni boşaldı.
Kamyonet uçurumdan uçtu
Freni boşalan kamyonet, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra 3 metrelik uçurumdan uçtu.
Kimse yara almadı
Araçta kimsenin olmaması yüreklere su serperken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kimsenin içeride olmadığından emin olmasının ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kamyonetin bugün fren tertibatının yaptırıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış