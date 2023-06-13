Kocaeli'de freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı
İHA

Kocaeli'de saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi ile Tepeköy Caddesi kesişiminde, ismi öğrenilemeyen sürücü 41 P 3820 plakalı Temsa marka servis midibüsünü park ettikten sonra kahvehaneye çay içmeye gitti.

Marketin kepengi ve tezgahı zarar gördü

Bir süre sonra freni boşalan midibüs rampa aşağı geri doğru kaydıktan sonra markete çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle marketin kepengi ve tezgahı zarar gördü.

Kocaeli'de freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı

İnceleme başlatıldı

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Öte yanan kazda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.