Kocaeli'de freni boşalan tır denize düştü Gebze ilçesi Eskihisar mahallesinde bulunan arabalık vapur iskelesinde bulunan bir tırın denize düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi..

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AA

Kocaeli'de faciaya ramak kaldı..

Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki 34 EM 3127 tır, dorsesinden ayrılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalarak denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Yaralananın olmadığı kaza sonrası araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.

TIR SUDAN VİNÇLE ÇIKARILDI

Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.

DÜŞTÜĞÜ AN KAMERADA

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, tırın dorsesinden ayrılarak hareket etmesi, bir kişinin aracı durdurabilmek için sol arka lastik davlumbazından tutması ve aracın denize düşmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)