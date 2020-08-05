Kocaeli'de gençler kayalıklardan denize atlıyor

Tehlikeye aldırmayan gençler, 20 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atlıyor. Geçtiğimiz yıllarda ölüm ve yaralanmalara neden olan kayalıklar, eğlence yeri gibi kullanılmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe bölgesi, bazı tatilcilerin de uğrak noktası halini almış durumda.

Bölgede bulunan yaklaşık 20 metre yükseklikteki, dalgaların aşındırması sonucu doğal süreçle meydana gelen kayalıklarda bazı gençler, tehlikelere rağmen kendilerine eğlence çıkarıyor.

TEHLİKE ÜSTÜNE TEHLİKE

Kayalıklara tehlikeli tırmanışın ardından kayalıkların en yüksek kesimine ulaşan gençler, daha sonra kendilerini suya bırakıyor. En ufak denge sorunu yaşandığında facia ile sonuçlanabilecek atlayış sırasında ikinci tehlike ise suya girildiğinde doğuyor.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÖLÜM VE YARALANMALAR YAŞANDI

Suyun altında kayalıklara çarpma ve tırmanırken kayalıklardan düşme ihtimali olan gençlerin bu girişimi, görenleri korkutuyor. Geçen yıllarda ölüm ve yaralanmalar olmasına rağmen gençler, tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.

"ÇIKARKEN KOLAY, İNMESİ ÇOK ZOR"

Daha önce birçok kişinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirten Cihat Ateş, "Korkmuyorum, çocukluğumdan beri atlıyorum, çok eğlenceli. Tırmanırken de riskli durum var onu göze alarak çıkıyoruz ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Bazen kayalıkların üzerine çıkıp atlamaya cesaret edemeyenler oldu. Çıkarken kolay, inmesi çok zor. Bu yüzden kendine güvenenler zaten hemen atlıyor, cesaret edemeyenler ise 1-2 saat bekledikten sonra atlıyor.” dedi.

"RİSKLİ AMA BU EĞLENCEYE DEĞİYOR"

Yaptıkları tehlikeli atlayışın son derece heyecan verici olduğunu belirten Berat Damar ise "Çocukluğumuz burada geçti, sürekli çıkıp atlıyoruz. Riskli ama bu eğlenceye değiyor. Atlayamadığım, korktuğum anlar oldu ama bir anlık cesaretimizi toplayıp atlıyoruz. İki kayanın arasına atlıyoruz, yaklaşık 10 metre derinlik var. Suyun dibindeki taşa çarpma riskimiz de yok, kayalıklara çarpma riskimiz zaten yok. Kendimizi bıraktığımız zaman hemen iniyoruz." diye konuştu.





























