Kocaeli'de gençlerin kavgası kafeyi karıştırdı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kafeye de taşınınca gerginlik arttı.

İHA

Aralarında husumet bulunan iki grubun bir kafenin önünde karşılaşması ortalığı savaş alanına çevirdi..

Kocaeli'nin Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup cadde üzerindeki kafenin kapısında karşılaştı.

Kafede gerginliğe neden oldu

Gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmelerin hedefi olan F.K.’nın (19) kafeye girmesiyle içeriye taşındı. Gençlerin arasındaki olay kafede gerginliğe sebep oldu.

Olaya şahit olan müşteriler ayağa kalkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazıları ise tarafları ayırmaya çalıştı.

Muşta ile yaralandı

Şahıslardan birinin, kafedeki müşterinin elinden bıçak aldığı, F.K.’nın ise muşta ile kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandığı iddia edildi.

Gerginliğin ardından taraflar kafeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerginlik anları ise kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.