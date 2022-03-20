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    Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti

    Kocaeli’de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri duygulandırdı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 01:10
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    Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı.

    ATIK TOPLAYICISINA ARKADAN İTEREK YARDIMCI OLDU

    Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.

    Kocaeli de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti #1

    O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

    Vatandaşın, atık toplayıcısına yardım ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntü ise yürekleri ısıttı.

    Kocaeli de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti #2

    Kocaeli de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti #3

    Kocaeli de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti #4


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