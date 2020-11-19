Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda, 12’si Pakistan ve 4’ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen R.K., İ.Y. ve T.A. isimli 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.