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    Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 16:25
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    Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli’de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda, 12’si Pakistan ve 4’ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı.

    Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen R.K., İ.Y. ve T.A. isimli 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

    3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

    Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı #1

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