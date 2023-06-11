Kocaeli'de hatalı dönüş kazaya sebep oldu: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 08.00 sıralarında, Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde, B.Y idaresindeki 41 TR 755 plakalı Fiat marka hafif ticari araç hatalı U dönüsü yaptığı esnada, S.B hakimiyetindeki 34 ESA 785 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.B ardından hastaneye götürüldü.
Sürücüye alkol testi yapıldı
Hafif ticari araç sürücüsü B.Y.'ye ise alkol testi yapıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.