Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle durdurdukları araçlarından inen iki grup tekme tokat kavga etti.

2 Mayıs günü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda, hatalı sollama nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı.

İki araç yol kenarında dururken, araçlardan inen 2'şer kişi kavga etmeye başladı.

4 kişi tekme tokat kavga etti

4 kişi tekme tokat kavga ederken, otomobilden inen bir kadın ise kavga edenlere engel olmaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada kavga eden kişilerin yakınları da başka bir araçla olay yerine gelerek kavgaya karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavga edenlere müdahale ederek, tarafları ayırdı.

Kavga anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de hatalı sollama nedeniyle sürücüler birbirine girdi VİDEO









