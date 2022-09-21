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    Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü.
    • 21.09.2022 - 22:09
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    Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı.

    Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı.

    55 saat sonra kontrol altına alındı

    Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

    DHA'nın haberine göre, yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

    Kocaeli de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü #1

    Kocaeli de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü #2

    Kocaeli de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü #3

    Kocaeli de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü #4

    Kocaeli de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü #5


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