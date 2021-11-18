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Kocaeli'de iki araç birbiriyle çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki araç birbiriyle çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde iki arabanın çarpışması sonucu bir kişi araçta sıkıştı. Bölgeye intikal eden ekipler, sürücüyü kurtararak hastaneye götürürken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.