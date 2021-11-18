Kocaeli'de iki araç birbiriyle çarpıştı: 1 yaralı
Gebze ilçesinde iki arabanın çarpışması sonucu bir kişi araçta sıkıştı. Bölgeye intikal eden ekipler, sürücüyü kurtararak hastaneye götürürken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
- AA
- 18.11.2021 - 21:52
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Hasan Ö. yönetimindeki 06 DSJ 71 plakalı otomobille Oğuz Ozan K. idaresindeki 64 NA 286 plakalı pikap, Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ö, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.