Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 03:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde, Ö.G. idaresindeki 41 UF 451 plakalı Tofaş marka otomobil ile İ.G. yönetimindeki 41 L 9432 plakalı Nissan marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada İ.G. ile aynı araçta bulunan H.G., F.G. ve diğer araçta bulunan sürücü Ö.G., H.G. ve E.E.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı #1

    SIKIŞAN YARALILAR ÇIKARILDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı #2

    Görüş Bildir