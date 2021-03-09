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    Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Derince ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 02:52
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    Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Saat 01.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlama saatinde iki grup arasında, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı.

    2 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

    Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen 2 kişi tedavi altına alındı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

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