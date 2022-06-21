Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 gözaltı

Kocaeli Gebze'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 538 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde 2 grubun tartışması, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 kişi ağır yaralandı

Kavga esnasında bir kişi silahla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 kişi gözaltına alındı

Kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.