Kocaeli'de iki gün önce tartıştığı 63 yaşındaki şahsı sırtından bıçakladı
İHA

Kocaeli'de yaşanılan olayda kan aktı..

İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki gün önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen G.D. ile H.Ö. bugün karşı karşıya geldi. Bu kez ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sırtından bıçakladı

Kavga esnasında H.Ö., cebindeki bıçağı çıkararak 63 yaşındaki G.D.’yi sırtından bıçakladı.

G.D., kanlar içinde yerde kalırken H.Ö. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.D., Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.