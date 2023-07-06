Kocaeli'de iki gün önce tartıştığı 63 yaşındaki şahsı sırtından bıçakladı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, iki gün önce tartıştığı şahsı bugün sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İHA Kocaeli'de yaşanılan olayda kan aktı.. İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki gün önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen G.D. ile H.Ö. bugün karşı karşıya geldi. Bu kez ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sırtından bıçakladı Kavga esnasında H.Ö., cebindeki bıçağı çıkararak 63 yaşındaki G.D.’yi sırtından bıçakladı. G.D., kanlar içinde yerde kalırken H.Ö. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.D., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakalama çalışmaları sürüyor Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.