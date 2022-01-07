Kocaeli'de iki kişi, köpeklerin korkusundan dereye kaçtı
Kocaeli'de köpeklerden korkan iki kişi korkuyla dereye kaçtı. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.
- İHA
- 07.01.2022 - 20:15
- Güncelleme : 07.01.2022 - 21:17
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde meydana gelen olayda, köpekten korkan iki kişi, derenin içine girdi. Köpekler de dere kenarında onların çıkmalarını bekledi.
DEREDE MAHSUR KALANLARI VATANDAŞLAR KURTARDI
Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
Kocaeli'de iki kişi, köpeklerin korkusundan dereye kaçtı VİDEO