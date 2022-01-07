Haberler

İç Haber

Kocaeli'de iki kişi, köpeklerin korkusundan dereye kaçtı

Kocaeli'de iki kişi, köpeklerin korkusundan dereye kaçtı

Kocaeli'de köpeklerden korkan iki kişi korkuyla dereye kaçtı. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.