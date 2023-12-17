Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
İki şahıs yerde tekmelendi
Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu.
Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.
O anlar kameraya yansıdı
Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı.
Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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