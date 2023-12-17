İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

İki şahıs yerde tekmelendi

Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu.

Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı.

Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)