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Kocaeli'de iki kişi tekme tokat dövüldü: Dehşet anları kamerada

Kocaeli'de iki kişi tekme tokat dövüldü: Dehşet anları kamerada Kocaeli’de yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle feci şekilde darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.