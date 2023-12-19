Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuğu itfaiye kurtardı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde, arkadaşlarıyla oturduğu esnada birden dengesini kaybeden İ.E.Ç. (15), istinat duvarından 10 metre aşağıdaki yeşillik alana düştü.
10 metreden düştü, itfaiye ekipleri kurtardı
İ.E.Ç.'nin arkadaşları panikleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralanan İ.E.Ç. kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.E.Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış