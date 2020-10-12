Dolar
7.8736
0.2189%
Euro
9.3058
0.128%
Altın
1923.49
-0.3471%
Borsa
1179.65
1.1967%
G. Altın
487.51
-0.0305%
Bitcoin
90179.62
3.6613%
EXEN Coin
12.80
-1.53%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

    Kocaeli’de sulak alan olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak midye avcılığı yapan 9 kişi, olay yerine gelen polisi görünce yakalanmamak için denize kaçtı.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 17:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

    Her türlü avlanmanın yasak olduğu Kocaeli’nin İzmit ilçesindeKİ sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    Midye avı yapılan kıyıya gelen ekipler, denizin içinde kaçak avcılık yapan 9 kişiyi sudan çıkarmak için çağrı yaptı.

    Polisin geldiğini gören şahıslar ise denizin iç kesimlerine açılarak, polis ekiplerinin çağrılarını cevapsız bıraktı.

    POLİSLER GİTTİ

    Uzun süre şahısları denizden çıkarma konusunda başarılı olamayan polis ekipleri, olay yerinden ayrıldı.

    Şahıslar ise polislerin sudan çıkmaları ve kaçak avcılık yapmalarının yasak olduğunu söylemelerine aldırış etmeden avcılık yapmaya devam ettiler.

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı ViDEO

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı #1

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı #2

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı #3

    Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir