Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
Kocaeli’de sulak alan olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak midye avcılığı yapan 9 kişi, olay yerine gelen polisi görünce yakalanmamak için denize kaçtı.
- İHA
- 12.10.2020 - 17:18
- Güncelleme : 12.10.2020 - 17:18
Her türlü avlanmanın yasak olduğu Kocaeli’nin İzmit ilçesindeKİ sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Midye avı yapılan kıyıya gelen ekipler, denizin içinde kaçak avcılık yapan 9 kişiyi sudan çıkarmak için çağrı yaptı.
Polisin geldiğini gören şahıslar ise denizin iç kesimlerine açılarak, polis ekiplerinin çağrılarını cevapsız bıraktı.
POLİSLER GİTTİ
Uzun süre şahısları denizden çıkarma konusunda başarılı olamayan polis ekipleri, olay yerinden ayrıldı.
Şahıslar ise polislerin sudan çıkmaları ve kaçak avcılık yapmalarının yasak olduğunu söylemelerine aldırış etmeden avcılık yapmaya devam ettiler.
Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı ViDEO