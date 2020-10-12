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Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

Kocaeli’de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

Kocaeli’de sulak alan olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak midye avcılığı yapan 9 kişi, olay yerine gelen polisi görünce yakalanmamak için denize kaçtı.