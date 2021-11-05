Darıca ilçesinde seyir halindeki kamyonet ile güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı aktarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

Battal Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile, o sırada caddeye çıkmak üzere olan kamyonet çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan güvenlik görevlilerinden Kadir T., Nafiz U., Ayşegül Ö. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı VİDEO