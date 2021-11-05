Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.503
-1.80%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Kocaeli'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Darıca ilçesinde seyir halindeki kamyonet ile güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı aktarıldı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 00:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

    Battal Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile, o sırada caddeye çıkmak üzere olan kamyonet çarpıştı.

    Kocaeli de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #1

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

    Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan güvenlik görevlilerinden Kadir T., Nafiz U., Ayşegül Ö. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kocaeli de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #2

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir