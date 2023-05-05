Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 yan yol Hacı Halil Mahallesi mevkiinde, asfaltın bir kısmında kanalizasyondan kaynaklanan su birikintisi oluştu.
Biriken su asfaltı çökertti
Biriken su, bir süre sonra yolda çökme yaşanmasına sebep oldu. Çöken yolu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ekipler önlem aldı
Bölgeye polis ve İSU ekipleri sevk edildi. Yolun çöken kısmında olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler tarafından önlem alındı.
Çalışmalar sürüyor
Trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Çökme anında herhangi bir aracın yoldan geçmemiş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ekipler, yol üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.