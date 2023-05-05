Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 yan yol Hacı Halil Mahallesi mevkiinde, asfaltın bir kısmında kanalizasyondan kaynaklanan birikintisi oluştu.

Biriken su asfaltı çökertti

Biriken su, bir süre sonra yolda çökme yaşanmasına sebep oldu. Çöken yolu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler önlem aldı

Bölgeye polis ve İSU ekipleri sevk edildi. Yolun çöken kısmında olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler tarafından önlem alındı.

Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti

Çalışmalar sürüyor

Trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Çökme anında herhangi bir aracın yoldan geçmemiş olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ekipler, yol üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti
Kocaeli'de kanalizasyon kaynaklı su birikintisi asfaltı çökertti