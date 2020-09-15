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    Kocaeli'de karantinayı yurtta geçiren vatandaş 80 TL ödeyecek

    İzolasyon kararını ihlal ederek yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden, günlük 80 lira konaklama bedeli alınacak.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 16:28
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    Kocaeli'de karantinayı yurtta geçiren vatandaş 80 TL ödeyecek

    İzolasyon kararı verilmiş vatandaşların tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine yeni kararlar alındı.

    Buna göre, izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında idari işlem başlatılılacak ve yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

    Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu da harekete geçerek, yurtlarda karantinada tutulacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi.

    GÜNLÜĞÜ 80 TL

    Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

    Kocaeli de karantinayı yurtta geçiren vatandaş 80 TL ödeyecek #1

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