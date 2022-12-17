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    Kocaeli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli’de kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle fabrikanın diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldü.
    • 17.12.2022 - 03:44
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    Kocaeli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Muallim Mahallesi Muallim Köy Caddesi’nde bulunan Setakim Plastik Ve Kauçuk Fabrikasında yangın çıktı.

    Yangının sebebi belli değil

    Yangının kauçuk üretimi için kullanılan makinelerin havalandırma kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktığı düşünülüyor.

    Dumanları fark eden fabrika çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü #1

    Yangın söndürüldü

    Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde fabrikanın diğer bölümlerine sirayet etmeden söndürüldü.

    İHA'nın haberine göre, yangın neticesinde yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü #2

    Kocaeli de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü #3


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