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    Kocaeli'de kavanoz ve plastik bidonlara saklanmış 4 kilo esrar yakalandı

    Kocaeli'de jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda, cam kavanoz ve plastik bidonlara konulmuş 4 kilo 336 gram esrar ele geçirildi.
    • 29.11.2022 - 17:18
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    Kocaeli'de kavanoz ve plastik bidonlara saklanmış 4 kilo esrar yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-26 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    Yürütülen operasyon ve uygulamalarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 20'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    4 kilo esrar yakalandı

    İHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda ise 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

    Kocaeli de kavanoz ve plastik bidonlara saklanmış 4 kilo esrar yakalandı #1


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