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    Kocaeli'de kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir genç, cadde üzerinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 14.11.2022 - 07:00
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    Kocaeli'de kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

    Kocaeli'de saat 03.00 sıralarında Körfez ilçesi, Çamlıtepe Mahallesi, Gediz Sokak üzerinde, B.O., sokak üzerinde bir grupla kavga etti.

    Silah ateşlendi

    Kavganın büyümesi üzerine silah sesi duyuldu. O sırada B.O.’nun dayısı, yeğenini korumak için evinin bahçesine alırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı.

    İHA'nın haberine göre, B.O.’nun kendini yere bırakması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı #1

    1 kişi yaralandı

    Sol dizinden yaralanan B.O., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
    Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.

    Kocaeli de kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı #2


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