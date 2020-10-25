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    Kocaeli'de kaza nedeniyle kapanan yolda halay

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda kalan düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inip, salgını umursamadan halay çekti.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 01:18
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 01:36
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    Kocaeli'de kaza nedeniyle kapanan yolda halay

    D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde akşam saatlerinde, 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, İzmit yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler kontak kapattı.

    DÜĞÜN KONVOYU YOLDA HALAY ÇEKTİ

    Yolda bekleyen düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inerek, çaldıkları müzik eşliğinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yolun ortasında halay çekti.

    Araçların yolda kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, düğün konvoyunda bulunanlar araçlarına binerek nikahın yapılacağı salona gitti.

    Kocaeli'de kaza nedeniyle kapanan yolda halay-Video

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #1

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #2

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #3

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #4

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #5

    Kocaeli de kaza nedeniyle kapanan yolda halay #6

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