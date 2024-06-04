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Kocaeli'de kaza yapan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Kocaeli'de kaza yapan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 yaralı Kocaeli D100 Karayolu'nda kazaya karışan otomobil kağıt gibi ezilirken 4 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.