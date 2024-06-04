Kocaeli'de kaza yapan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Kocaeli'de Körfez ilçesi D100 Karayolu Hereke mevkiinde henüz bilinmeyen sebeple 35 ANZ 964 plakalı otomobil kazaya karıştı.
Otomobil kağıt gibi ezildi
Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.
4 yaralı tedavi altında
Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde araçta sıkışan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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