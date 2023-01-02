Kocaeli'de kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi

Kocaeli'de S.E. isimli alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çukura düştü. Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddeden S.E.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Alkollü araç kullanımı bir kazaya daha neden oldu.

Bu kez görüntülerin adresi Kocaeli.

Saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda S.E., 41 KA 671 plakalı otomobiliyle altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi.

Aracıyla çukura düştü

İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Alkolmetreyi üflemedi

Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti. Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.’nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi.

2 yıl ehliyetine el konuldu

S.E.’ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha tekrar ehliyetine el konuldu.

DHA'nın haberine göre, çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.





























