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    Kocaeli'de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi: 4 yaralı

    Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra taraflar, tekme tokat kavga etti.
    • 17.12.2022 - 22:53
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 23:14
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    Kocaeli'de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi: 4 yaralı

    Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti’nde meydana gelen olayda, 29 AK 995 plakalı Tofaş marka otomobil önünde seyir halinde olan 41 LZ 085 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın neticesinde iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    4 kişi yaralandı

    Her iki otomobilden de 2’şer kişi olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli'de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi VİDEO

    Kazadan sonra birbirlerine saldırdılar

    Öte yandan, kazadan sonra tarafların kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada D-100 Karayolu adeta boks ringine döndü.

    Arbede anları amatör kameralara yansırken, taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi: 4 yaralı #1

    Kocaeli de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi: 4 yaralı #2

    Kocaeli de kaza yapan taraflar birbirlerine girdi: 4 yaralı #3


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