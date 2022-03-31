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    Kocaeli'de kazada yaralanan sürücü, sedyede ağladı

    Kocaeli'de meydana gelen kazada otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, acıdan gözyaşlarını tutamadı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 22:34
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    Kocaeli'de kazada yaralanan sürücü, sedyede ağladı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki 34 LMD 72 plakalı otomobil, İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

    SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön lastiği yerinden çıktı. Bir süre savrulan otomobil yol kenarında durabildi. Sürücü B.Y., otomobilin içerisinde sıkıştı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarıldı. Sedyeye alınan B.Y., acısından gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan B.Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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