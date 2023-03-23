Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın Kocaeli Gebze'de kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA

Kocaeli'de akşam saatlerinde çıkan yangın panik yarattı.

Saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.