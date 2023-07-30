Kocaeli'de kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Ankara istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi geçişinde, T.A. idaresindeki 01 BJK 58 plakalı Peugeot marka otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde M.K. idaresindeki SF-447-P Hollanda plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle alev aldı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan inen sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İnceleme başlatıldı

Otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazadan dolayı, yol da bir süreliğine trafiğe kapandı. Küle dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.