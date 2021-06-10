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    Kocaeli'de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü yolda yatan sokak köpeğini ezdikten sonra yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 00:50
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    Kocaeli'de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti

    Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti.

    KÖPEK ACI İÇİNDE KIVRANDI

    Olayın ardından araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken köpek acı içinde kıvrandı. Bu sırada bir köpeğin aracın gitmesinin ardından acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına gelerek yanında beklemesi dikkat çekti.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kazadan sonra kaçan sürücüye tepki gösterildi.

    Kocaeli'de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti VİDEO

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #1

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #2

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #3

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #4

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #5

    Kocaeli de köpeği ezen sürücü, yoluna devam etti #6

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