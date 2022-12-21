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    Kocaeli'de köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı

    Kocaeli’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili ile takla attı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.
    • 21.12.2022 - 00:14
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    Kocaeli'de köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı

    Kocaeli'de İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Sezgin Sokak’ta, S.A idaresindeki 41 ALY 270 plakalı Hyundai marka otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı.

    Sürücü ve 2 çocuk yaralı

    Köpeğe çarpmamak için manevra yapan S.A direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza neticesinde S.A ve ismi öğrenilmeyen iki küçük çocuk yaralandı.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı #1

    Polis inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğunu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı #2

    Kocaeli de köpekten kaçarken otomobiliyle takla attı: 3 yaralı #3


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