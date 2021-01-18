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    Kocaeli'de kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

    Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir işletmede toplanarak kumar oynayan 12 kişiye ceza yağdı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 02:49
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    Kocaeli'de kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir işletme içerisinde sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride kumar oynandığına dair ihbar aldı.

    İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

    İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, işyerinde kumar oyarken yakalanan 12 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

    Öte yandan iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

    İş yeri sahibine ise kumar oynattığı kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

    Kocaeli de kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi #1

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