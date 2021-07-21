Kocaeli'de kurban derisi yüklü kamyon devrildi

Körfez ilçesinde, kurban derisi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez İlimtepe Mahallesi’nde bir derneğin görevlileri, bağışlanan kurbanların derilerini kamyona yükleyerek ilçe merkezine doğru yola çıktı.

Recep S. yönetimindeki kamyonun rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Recep S. ile birlikte deri toplamada görev alan Sebahattin E., Muhammed A. ve Mehmet K. yaralandı. Aracın kasasında bulunan deriler ise yere döküldü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Sebahattin E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













