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    Kocaeli'de kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 21:07
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 21:46
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    Kocaeli'de kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı

    Dün Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi.

    TAŞLA KUYUMCUNUN YÜZÜNE VURDU

    Kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı.

    Kocaeli'de kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı VİDEO

    ZANLI TESPİT EDİLDİ

    Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul’da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklandı.

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