Euro
10.2452
-0.05%
Dolar
8.6814
-0.04%
Altın
502.83
-0.19%
Borsa
1.391
0.58%
Bitcoin
291.500
-2.01%
EXEN Coin
27.50
-3.87%
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Kocaeli'de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı

    Gebze ilçesinde lağım çukuruna düşen bir tosun, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 02:15
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte bulunan bir tosun, lağım çukurunu kapatan tahtaların üzerine basınca, tahtaları kırarak çukura düştü.

    İTFAİYE'NİN ÇABALARI YETERSİ KALDI

    Tosunun çukura düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tosunu mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı-Video

    KEPÇE İLE YOL KAZILDI, TOSUN KURTARILDI

    İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye, civar köylerden kepçe çağrıldı. Bölgeye getirilen kepçe, çukuru tosunun düştüğü hizada kazmaya başladı. Kepçenin kazı çalışmasının ardından tosun, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #1

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #2

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #3

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #4

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #5

    Kocaeli de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir