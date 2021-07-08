Kocaeli'de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı
- İHA
- 08.07.2021 - 02:15
- Güncelleme : 08.07.2021 - 02:35
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte bulunan bir tosun, lağım çukurunu kapatan tahtaların üzerine basınca, tahtaları kırarak çukura düştü.
İTFAİYE'NİN ÇABALARI YETERSİ KALDI
Tosunun çukura düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tosunu mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı.
Kocaeli'de lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı-Video
KEPÇE İLE YOL KAZILDI, TOSUN KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye, civar köylerden kepçe çağrıldı. Bölgeye getirilen kepçe, çukuru tosunun düştüğü hizada kazmaya başladı. Kepçenin kazı çalışmasının ardından tosun, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.