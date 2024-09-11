Kocaeli'de magandalar işinden evine giden adamı vurdu
İHA

Kocaeli'nin ilçesinde 00.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi.

RASTGELE ATILAN KURŞUNLA VURULDU

Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı.

Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör