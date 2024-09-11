Kocaeli'de magandalar işinden evine giden adamı vurdu

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 00.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi.
RASTGELE ATILAN KURŞUNLA VURULDU
Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı.
Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ
Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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