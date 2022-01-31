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    Kocaeli'de makas atarken kaza yaptılar

    Kocaeli’nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler ise kendi kazalarını çekti.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 00:26
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    Kocaeli'de makas atarken kaza yaptılar

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı D-100 İstanbul istikameti Yahya Kaptan Mahallesi yan yol bağlantısında, kontrolsüz bir şekilde diğer araçlara makas atan otomobil, yan yola girerken bariyerlere çarptı.

    KAZA KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan kaza anı, o sırada seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına ve kaza yapan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kocaeli'de makas atarken kaza yaptılar - Video

    Kocaeli de makas atarken kaza yaptılar #1

    Kocaeli de makas atarken kaza yaptılar #2

    Kocaeli de makas atarken kaza yaptılar #3


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