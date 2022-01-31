Kocaeli’nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler ise kendi kazalarını çekti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı D-100 İstanbul istikameti Yahya Kaptan Mahallesi yan yol bağlantısında, kontrolsüz bir şekilde diğer araçlara makas atan otomobil, yan yola girerken bariyerlere çarptı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza anı, o sırada seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına ve kaza yapan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de makas atarken kaza yaptılar - Video





