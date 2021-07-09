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    Kocaeli'de markette indirim izdihamı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 19:41
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    Kocaeli'de markette indirim izdihamı

    Derince ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu.

    1 KİLOMETRELİK KUYRUK

    Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.

    İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı. Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı. Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.

    Kocaeli de markette indirim izdihamı #1

    "NEFESSİZLİKTEN BAYILDIM"

    Öğle saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Emine Nur Turgut, "Açılışa beni annem getirdi, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Annem bir şeyler alırız diye beni de getirdi. Ben öndeydim. Aşırı sıkışma olduğu için nefessizlikten bayıldım" dedi.

    Kocaeli de markette indirim izdihamı #2

    Kocaeli de markette indirim izdihamı #3

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    Kocaeli de markette indirim izdihamı #5

    Kocaeli de markette indirim izdihamı #6

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