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    Kocaeli'de milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokak ortasında bıçaklandı

    Bursa’dan düzenlenen karate turnuvasına katılmak için Kocaeli'ye gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ, İzmit Yürüyüş Yolu'nda omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.
    • 26.12.2022 - 22:52
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    Kocaeli'de milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokak ortasında bıçaklandı

    Saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ’a (20) saldırdı.

    Sırtından ve kalçasından yaralandı

    Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi’ne kadar gittikten sonra burada yere yığıldı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gündoğ, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Turnuva için geldiği öğrenildi

    Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un milli karatecisi olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokak ortasında bıçaklandı #1


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