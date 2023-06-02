Kocaeli'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'de Başiskele ilçesi İzmit Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 SK 531 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, M.K. yönetimindeki 34 VB 5402 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.