Kocaeli'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'de Başiskele ilçesi İzmit Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 SK 531 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, M.K. yönetimindeki 34 VB 5402 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.