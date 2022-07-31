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    Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı

    Kocaeli'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 31.07.2022 - 03:54
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    Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri olay yerine geldi

    Yangını fark eden ev sakinleri ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı #1

    Yangın kontrol altında

    İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın olmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı #2

    Kocaeli de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı #3


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