Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı

Kocaeli'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldi

Yangını fark eden ev sakinleri ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Yangın kontrol altında

İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın olmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.



